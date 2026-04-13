Vale Orta Doğu’daki riskler nedeniyle Umman’daki peletleme tesislerinin bakım tarihini öne çekti

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Brezilyalı madenci Vale, Orta Doğu’daki savaştan kaynaklı jeopolitik risklerin artmasının ardından Umman’daki peletleme tesislerinde planladığı bakım çalışmalarının tarihini öne çekti.

Böylelikle yılın ilk yarısında gerçekleştirilmesi planlanan bakım çalışmaları kapsamındaki üretim duruşlarının birkaç hafta erkene alındığı bildirildi. Söz konusu kararın, bölgede artan operasyonel ve lojistik zorluklara ilişkin endişelerin arttığına işaret ettiği belirtildi.

Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar sevkiyatları etkiliyor

Vale’nin, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez bölgesine tedarik gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ancak İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması nedeniyle sevkiyatlarda aksaklıklar yaşandığı ve Brezilya çıkışlı demir cevheri taşıyan gemilerin Orta Doğu’dan uzaklaşarak rotalarını değiştirmek zorunda kaldığı dile getirildi.

Lojistik zorluklar sürüyor

Devam eden jeopolitik gerilimlerin, deniz taşımacılığındaki belirsizliği artırarak teslimat programlarını ve ticaret akışlarını olumsuz etkilemeye devam ettiğine dikkat çekildi.

Buna rağmen Vale’nin, 2026 yılına ilişkin üretim beklentilerini revize etmesinin beklenmediği vurgulandı. Şirketin, 2026 yılı pelet üretiminin 30-34 milyon mt aralığında gerçekleşeceğini öngörmeye devam ettiği belirtildi.