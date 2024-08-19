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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Temmuz ayında aylık %20,3 geriledi

Pazartesi, 19 Ağustos 2024 11:30:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında aylık %20,3 ve yıllık %1,3 düşüşle 34.101.271 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Haziran ayına kıyasla %29,6 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %8,3 düşüşle 34,10 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 4,47 milyon mt ile Güney Kore ve 2,35 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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