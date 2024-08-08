Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Haziran ayında aylık %4,3 yükseldi

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Haziran ayında aylık ve yıllık %4,3 artışla 54.178.238 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Mayıs ayına kıyasla %6,9 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %6,3 artışla 48,46 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,73 milyon mt ile Güney Kore ve 1,76 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.