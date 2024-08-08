 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hedland...

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Haziran ayında aylık %4,3 yükseldi

Perşembe, 08 Ağustos 2024 11:38:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Haziran ayında aylık ve yıllık %4,3 artışla 54.178.238 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Mayıs ayına kıyasla %6,9 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %6,3 artışla 48,46 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,73 milyon mt ile Güney Kore ve 1,76 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları çelik üretim kesintileriyle düşüş gösterdi

08 Ağu | Hurda ve Hammadde

Tanzanya, Çin yatırımıyla ilk demir cevheri projesini hayata geçirecek

08 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 8 Ağustos 2024

08 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Anglo American Minas-Rio’daki yeni filtreleme tesisiyle atık tahliyesini önleyecek

08 Ağu | Çelik Haberler

Meksika’nın demir cevheri ithalatı Mayıs ayında %99 düştü

08 Ağu | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 7 Ağustos 2024

07 Ağu | Hurda ve Hammadde

Hint NMDC Limited parça ve toz cevher fiyatlarını son 10 ayın en düşük seviyesine çekti

07 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 7 Ağustos 2024

07 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yükseldi

07 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %6,7 yükseldi

07 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis