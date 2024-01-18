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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Aralık ayında aylık %11 arttı

Perşembe, 18 Ocak 2024 12:01:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %11 ve yıllık %1,2 artışla 49.881.584 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Kasım ayına kıyasla %13 ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %2,7 artışla 42,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,4 milyon mt ile Güney Kore ve 1,5 milyon mt ile Japonya takip etti.    

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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