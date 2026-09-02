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Hebei'de çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 Ağustos ayında %51,2'ye yükseldi

Çarşamba, 02 Eylül 2026 13:57:52 (GMT+3)   |   Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayicileri Birliği verilerine göre, bu yıl Ağustos ayında Çin'in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi aylık 9,2 puan artışla %51,2 seviyesine yükselerek büyüme eşiği olan %50'nin üzerine çıktı.

Ağustos ayında Hebei çelik sektörünün genel yeni sipariş endeksi aylık 12,2 puan artışla %50,0 seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda Hebei çelik sektörünün üretim endeksi aylık 17,0 puan artışla %52,4 seviyesine yükselirken, yeni ihracat siparişleri endeksi aylık 2,0 puan artışla %47,8 seviyesinde yer aldı. Dış piyasalarda yassı çelik talebinde görülen sınırlı toparlanmanın etkisiyle Çinli çelik üreticileri ihracattaki belirgin avantajlarını korurken, yeni ihracat siparişleri endeksi aylık bazda hafif yükseldi.

Aynı zamanda Ağustos ayında Hebei'de nihai mamul stok endeksi aylık 1,4 puan artışla %47,3 seviyesine çıktı.

Nihai mamul fabrika çıkışı fiyat endeksi Ağustos ayında aylık 29,3 puan artışla %54,9 seviyesinde gerçekleşti. Koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatlarındaki yükseliş çelik fiyatlarını da yukarı çekti.

Ağustos ayında Hebei'de hammadde stok endeksi aylık 7,3 puan artışla %50,0 seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda hammadde alım fiyatı endeksi ise Temmuz ayına kıyasla 30,5 puan artışla %69,5 seviyesine yükseldi.

Uzmanlara göre, yaz sıcaklarının ve yağışların sona ermesiyle birlikte inşaat ve imalat faaliyetleri yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Özel tahviller ve ultra uzun vadeli devlet tahvilleri somut projelerin hayata geçirilmesini desteklerken, otomotiv, rüzgar enerjisi ve iş makineleri sektörlerindeki sezonluk stok yenileme faaliyetlerinin yanı sıra güçlenen ihracatın gelecek ay çelik talebini artırması bekleniyor. Öte yandan kok fiyatlarının daha da yükselmesi ve bunun maliyet tarafında mamul fiyatlarına güçlü destek sağlaması bekleniyor. Bu doğrultuda çelik fiyatlarının Eylül ayında toparlanacağı öngörülüyor.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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