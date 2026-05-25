Çin’in yarı mamul ihracatı 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde %47,77 arttı

Çin gümrük verilerine göre bu yıl Ocak-Nisan döneminde Çin’in yarı mamul çelik ihracatı yıllık bazda %47,77 artışla 4,94 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Nisan ayında Çin’in yarı mamul ihracatı aylık bazda %7,31, yıllık bazda ise %109,03 artışla 1,64 milyon mt oldu. Çin gümrük yetkililerine göre bu durum, uluslararası piyasada yarı mamule yönelik güçlü talebe işaret etti.

Öte yandan Çin yerel piyasasında nihai mamule yönelik zayıf talep, çelik üreticilerinin ihracata yönelmesini destekledi.