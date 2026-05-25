 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in yarı mamul ihracatı 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde %47,77 arttı

Pazartesi, 25 Mayıs 2026 09:05:49 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük verilerine göre bu yıl Ocak-Nisan döneminde Çin’in yarı mamul çelik ihracatı yıllık bazda %47,77 artışla 4,94 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Nisan ayında Çin’in yarı mamul ihracatı aylık bazda %7,31, yıllık bazda ise %109,03 artışla 1,64 milyon mt oldu. Çin gümrük yetkililerine göre bu durum, uluslararası piyasada yarı mamule yönelik güçlü talebe işaret etti.

Öte yandan Çin yerel piyasasında nihai mamule yönelik zayıf talep, çelik üreticilerinin ihracata yönelmesini destekledi.


Etiketler: Yarı Mamul Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Güneydoğu Asya’da kütük ithalatçıları Çin piyasasının zayıflamasıyla karşı tekliflerini 500$/mt CFR’ın altına indirdi

22 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asyalı kütük alıcıları pazarlıklarda daha aktif, bazı fiyat artışları kabul edildi

14 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı kütük fiyatları şimdilik zirveye ulaşmış olabilir, diğer Asyalı tedarikçiler satış yapmaya çalışıyor

12 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya slab piyasası önceki belirgin artışlardan sonra durgunlaştı

07 May | Yassı Ürünler ve Slab

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları yükseliyor, alıcılar halen temkinli

07 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da slab fiyatları yükselmeye devam ederken, Avrupa’da yatay seyir sürüyor

24 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’deki yükseliş ve Körfez’den gelen taleple piyasa bir miktar toparlandı

24 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’in kütük ticareti Güneydoğu Asya ve Körfez’e yapılan bağlantılarla canlandı, yarı mamul ihracatına kısıtlama ...

22 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’in yarı mamul ihracatı 2026’nın ilk çeyreğinde %29 arttı, Mart’ta %48 artış görüldü

22 Nis | Çelik Haberler

Asya kütük ihracat piyasasında temkinli iyimser beklentiler öne çıktı

21 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis