Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında %47,6’ya çıktı

Çarşamba, 03 Nisan 2024 11:05:04 (GMT+3) | Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Mart ayında aylık 1,7 puan artışla %47,6 seviyesine yükseldi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Çin’in tamamında çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin ise aylık 1,8 puan düşüşle %44,2 seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 2,5 puan artışla %45 seviyesinde yer aldı.

Mart ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise 4,4 puan artışla %32,5 seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 5,9 puan yükselerek %46,4 oldu.

Ayrıca aynı ayda Hebei eyaletinin nihai mamul stok endeksi aylık 1,4 puan düşüşle %46,2 seviyesinde kaydedilirken Mart ayında hammadde stok endeksi ise 4,7 puan düşüşle %40,7 seviyesine geriledi. Hammadde alım fiyatları endeksi 13,1 puan düşüşle %13,1 seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında son kullanıcı sektörlerden gelen talebin yükselmesi ve çelik fiyatlarının bundan olumlu etkilenmesi bekleniyor. MIA çelik üreticilerinden üretim faaliyetlerini ve talebi yakından takip etmelerini istedi.