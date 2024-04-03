﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında %47,6’ya çıktı

Çarşamba, 03 Nisan 2024 11:05:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Mart ayında aylık 1,7 puan artışla %47,6 seviyesine yükseldi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Çin’in tamamında çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin ise aylık 1,8 puan düşüşle %44,2 seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 2,5 puan artışla %45 seviyesinde yer aldı.

Mart ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise 4,4 puan artışla %32,5 seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 5,9 puan yükselerek %46,4 oldu.

Ayrıca aynı ayda Hebei eyaletinin nihai mamul stok endeksi aylık 1,4 puan düşüşle %46,2 seviyesinde kaydedilirken Mart ayında hammadde stok endeksi ise 4,7 puan düşüşle %40,7 seviyesine geriledi. Hammadde alım fiyatları endeksi 13,1 puan düşüşle %13,1 seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında son kullanıcı sektörlerden gelen talebin yükselmesi ve çelik fiyatlarının bundan olumlu etkilenmesi bekleniyor. MIA çelik üreticilerinden üretim faaliyetlerini ve talebi yakından takip etmelerini istedi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay, vadeli fiyatlar yükseldi

02 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel ticari profil fiyatları hafifçe geriledi

01 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasalarında silikomangan fiyatları - 14. Hafta, 2024

01 Nis | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı levha fiyatları vadeli sıcak rulo sac fiyatlarındaki toparlanmaya rağmen aşağı yönlü

01 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel kok fiyatları talep baskısı sebebiyle daha da geriledi

29 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları vadeli sıcak rulo sac fiyatlarıyla birlikte gevşedi

29 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

CISA çelik üreticilerinden kapasite kullanım oranlarını daha da düşürmelerini istedi

29 Mar | Çelik Haberler

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları çoğunlukla yatay seyrederken bazı tekliflerde düştü

28 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla düştü

28 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları düştü

26 Mar | Yassı Ürünler ve Slab