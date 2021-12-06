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Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım’da %41’e geriledi

Pazartesi, 06 Aralık 2021 12:17:38 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Kasım ayında aylık 0,8 puan düşüşle %41 seviyesine geriledi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin ise söz konusu ayda, aylık 1,7 puan düşüşle %36,6’ya gerilediği belirtildi.

Kasım ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi, aylık 3,8 puan artışla %38,6 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, eyaletinin çelik sektörü yeni ihracat siparişi endeksi aylık 7,3 puan artışla %48,2’ye yükseldi. 

Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 4,2 puan düşüşle %34,1 oldu.

Bununla birlikte, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 6,2 puan düşerek %36,4 seviyesinde yer aldı.

Buna ek olarak, Hebei eyaletinin çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık 2,4 düşüşle %35,3 seviyesine geriledi. Nihai mamul fiyatlarındaki keskin düşüşler, hammadde fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Aralık ayında, Çin’de çelik talebinin, kış aylarında uygulanan çevre koruma önlemleri nedeniyle durgun seyretmesi bekleniyor. 


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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