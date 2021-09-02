Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında %47,3’e geriledi

Perşembe, 02 Eylül 2021 14:37:51 (GMT+3) | Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ağustos ayında aylık 0,6 puan düşüşle %47,3 seviyesine geriledi.

Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin ise söz konusu ayda, aylık 1,3 puan düşüşle %41,8’e gerilediği belirtildi.

Hebei eyaleti çelik sektöründeki durum, Çin’in tamamına kıyasla, güçlü yerel talebe bağlı olarak daha iyi seyretti.

Ağustos ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 1,3 puan artışla %49,8 seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, ölü sezon ile en yoğun sezon arasındaki geçiş dönemi olmasına bağlı olarak, çelik talebi ve satışlar hafifçe toparlandı. Gündemde olan felaket sonrası yeniden kalkınma planının, önümüzdeki ay, çelik talebini artıracağı belirtildi.

Hebei eyaletinin yeni ihracat siparişleri endeksi, yeni ihracat vergisi politikası nedeniyle 4,5 puan düşüşle %33 oldu.

Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 2,8 puan düşüşle %43,5 seviyesinde yer aldı. Ağustos ayında, çevre koruması nedeniyle üretime getirilen kısıtlamaların sürdürülmesi, üretim endeksindeki düşüşe etki etti.

Bununla birlikte, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 1,3 puan düşerek %47,6 seviyesine yer aldı.

Ayrıca, Hebei’deki çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık 2,2 puan düşerek %39,1 seviyesinde kaydedildi.

En yoğun sezon olan Eylül ayında, çelik talebinin iyileşmesi ve bu durumun, çelik fiyatlarını artırması bekleniyor.