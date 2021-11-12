Hebei eyaleti 2021-2022 ısıtma sezonunda çelik üretimine ilişkin programını yayımladı

Cuma, 12 Kasım 2021 15:15:54 (GMT+3) | Şanghay

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile Hebei Eyaleti Ekoloji ve Çevre Dairesi, 2021-2022 ısınma sezonunda, eyaletin ölü sezon çelik üretimine ilişkin, 15 Kasım 2021-15 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ve Shijiazhuang, Tangshan, Handan, Xingtai, Cangzhou ile Xinji şehirlerini kapsayacak programını yayımladı.

Programın ilk aşaması olan 15 Kasım-31 Aralık 2021 tarihleri arasında, Hebei eyaleti, ham çelik üretimini azaltma hedefini hayata geçirecek. Bu yıla ait ham çelik üretiminin, geçtiğimiz yılın üretimini geçmemesi bekleniyor.

1 Ocak-15 Mart 2022 tarihleri arasındaki ikinci aşamada, karbon salımının azaltılması amacıyla ısınma sezonunda, ham çelik üretimi yıllık %30 düşürülecek.

Üretim kesintileri, uzun mamul üreticilerine odaklanacak. Uzun mamul üreticilerinin, kapasite kullanım oranlarını düşürmek yerine yüksek fırınlarında üretime ara vermesi gerekecek.

Hurdaya dayalı üretim yapan, çevre koruma performansında A sınıfı olarak derecelendirilen ve çok düşük karbon salımlı üretime geçebilen çelik üreticileri, kendi karbon salımı azaltma önlemlerini alabilecek. Ayrıca, söz konusu üreticilerin, ham çelik üretimlerinin yıllık bazda artış göstermemesi bekleniyor.

Kuralları ihlal eden, kapasite kullanım oranları %120’nin üzerinde bulunan veya Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın çelik sektörü standartları listesinde adı yer almayan üreticiler için üretim kesintilerinin 5 puan daha fazla olması bekleniyor.