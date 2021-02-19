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Güney Kore üç ülkeden ithal paslanmaz çeliğe geçici antidamping vergisi getirdi

Cuma, 19 Şubat 2021 10:58:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, yerel çelik üreticisi Çin, Endonezya ve Tayvan’dan ithal bazı paslanmaz çelikten yassı haddelenmiş ürünlere geçici antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Soruşturma, yerel üretici POSCO’nun geçtiğimiz yıl 20 Temmuz tarihinde yaptığı başvuru üzerine 2020 yılı Eylül ayında başlatılmıştı. 2017-2019 arasındaki dönemi kapsayan soruşturmaya tabi olan ürünler 8 mm kalınlığındaki paslanmaz çelikten yassı haddelenmiş ürünler.

Söz konusu ürünlere getirilen geçici antidamping vergisi Çin için %49,04 ve Endonezya için %29,68 seviyelerinde yer alırken, Tayvan için %9,20-9,51 aralığında yer alıyor.

Nihai kararın bu yıl Temmuz ayında verilmesi bekleniyor.

Geçici antidamping vergisine tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.12.1010, 7219.12.1090 ve 7219.12.9000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Doğu Asya ve Pasifik  paslanmaz  paslanmaz  G. Kore  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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