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Güney Kore DTÖ’nün Japonya’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa yönelik kararına itiraz etti

Çarşamba, 27 Ocak 2021 16:29:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Ticaret Örgütü, Güney Kore’nin, Japonya’dan yapılan paslanmaz çelik çubuk ithalatına yönelik antidamping vergisinin uzatılması konusunda verilen karara itiraz ettiğini açıkladı.

30 Kasım 2020 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü, Güney Kore’nin, Japonya’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa yönelik antidamping vergisini uzatma kararına karşı çıkan panel raporunu yayımlayarak vergi DTÖ kurallarına aykırı olduğundan, Güney Kore’nin bu konuda adım atmasını istemişti.

Güney Kore, 2014 yılının Temmuz ayından bu yana Japonya, Hindistan ve İspanya’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa antidamping vergisi uyguluyor. 2018 yılı Haziran ayında Japonya, söz konusu ürüne uygulanan antidamping vergilerinin dönem sonu incelemesinde Güney Kore’nin verdiği karara ilişkin müzakere talebinde bulundu. Japonya 2018 yılı Eylül ayında panel başvurusu yapmıştı.


Etiketler: kota ve vergiler  Doğu Asya ve Pasifik  paslanmaz  paslanmaz  G. Kore  |  benzer haberler »


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