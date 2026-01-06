 |  Giriş 
Güney Kore, Çin ve Japonya’dan ithal sıcak rulo saca yönelik geçici antidamping vergisinin süresini uzattı

Salı, 06 Ocak 2026 10:53:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Çin ve Japonya’dan ithal karbon çelik veya alaşımlı çelikten üretilen sıcak rulo saca yönelik geçici antidamping vergilerinin uygulama süresini uzattığını açıkladı.

Başlangıçta %28,16-33,10 oranları arasında açıklanan geçici antidamping vergilerinin 23 Eylül 2025 ve 22 Ocak 2026 tarihleri arasında yürürlükte olacağı bildirilmişti. Ancak bakanlık, geçici antidamping vergisi uygulama süresini başlangıçta belirlenen 22 Ocak 2026 tarihinden 22 Haziran 2026 tarihine kadar uzatmaya karar vererek vergi tahsilat süresini dokuz aya çıkardı.

Söz konusu ürünler 7208.10.1000, 7208.10.9000, 7208.25.1000, 7208.25.9000, 7208.26.1000, 7208.26.9000, 7208.27.1000, 7208.27.9000, 7208.36.1000, 7208.36.9000, 7208.37.1000, 7208.37.9000, 7208.38.1000, 7208.38.9000, 7208.39.1000, 7208.39.9000, 7208.40.0000, 7208.53.1000, 7208.53.9000, 7208.54.1000, 7208.54.9000, 7208.90.0000, 7211.13.0000, 7211.14.1000, 7211.14.9000, 7211.19.1000, 7211.19.9000, 7225.30.1000, 7225.30.9010, 7225.30.9091, 7225.30.9092, 7225.40.1000, 7225.30.9099, 7225.40.9092, 7226.20.0000, 7226.91.1000, 7226.91.2000 ve 7226.91.9000 gümrük kodları altında yer alıyor. 

Ancak şu ürünler kapsam dışında bırakıldı:

  • 4,75 mm veya üzeri kalınlığa ve 600 mm veya üzeri genişliğe sahip, rulo halinde olmayan ve soğuk haddelenmemiş demir, alaşımsız çelik veya diğer alaşımlı çelikten üretilmiş sıcak haddelenmiş levhalar,
  • Kaplanmış, galvanizlenmiş veya yüksek ısı ve basınç altında birden fazla metalin birleştirilmesiyle üretilmiş sıcak haddelenmiş ürünler,
  • %1,2 veya altında karbon ve %10,5 veya üzerinde krom içeren paslanmaz çelik ürünleri.

