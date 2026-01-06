Güney Kore, Çin ve Japonya’dan ithal sıcak rulo saca yönelik geçici antidamping vergisinin süresini uzattı

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Çin ve Japonya’dan ithal karbon çelik veya alaşımlı çelikten üretilen sıcak rulo saca yönelik geçici antidamping vergilerinin uygulama süresini uzattığını açıkladı.

Başlangıçta %28,16-33,10 oranları arasında açıklanan geçici antidamping vergilerinin 23 Eylül 2025 ve 22 Ocak 2026 tarihleri arasında yürürlükte olacağı bildirilmişti. Ancak bakanlık, geçici antidamping vergisi uygulama süresini başlangıçta belirlenen 22 Ocak 2026 tarihinden 22 Haziran 2026 tarihine kadar uzatmaya karar vererek vergi tahsilat süresini dokuz aya çıkardı.

Söz konusu ürünler 7208.10.1000, 7208.10.9000, 7208.25.1000, 7208.25.9000, 7208.26.1000, 7208.26.9000, 7208.27.1000, 7208.27.9000, 7208.36.1000, 7208.36.9000, 7208.37.1000, 7208.37.9000, 7208.38.1000, 7208.38.9000, 7208.39.1000, 7208.39.9000, 7208.40.0000, 7208.53.1000, 7208.53.9000, 7208.54.1000, 7208.54.9000, 7208.90.0000, 7211.13.0000, 7211.14.1000, 7211.14.9000, 7211.19.1000, 7211.19.9000, 7225.30.1000, 7225.30.9010, 7225.30.9091, 7225.30.9092, 7225.40.1000, 7225.30.9099, 7225.40.9092, 7226.20.0000, 7226.91.1000, 7226.91.2000 ve 7226.91.9000 gümrük kodları altında yer alıyor.

Ancak şu ürünler kapsam dışında bırakıldı: