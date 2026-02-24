2025-26 mali yılının ilk 10 ayında ihracatı %36’dan fazla artan Hindistan yeniden net ihracatçı olabilir mi?

BigMint tarafından yayımlanan geçici verilere göre Hindistan’ın paslanmaz çelik dâhil toplam çelik ihracatı, 2025-26 mali yılının ilk 10 ayında (Nisan 2025-Ocak 2026) yıllık bazda %36 artarak 7,65 milyon mt seviyesine yükseldi. Ağustos 2025’ten itibaren ülkenin aylık çelik ihracatı her ay 700.000 mt’un üzerinde gerçekleşirken, Aralık ayında 1 milyon mt seviyesini aştı.

2025-26 mali yılının ilk 10 ayındaki başlıca gelişmeler

SKDM belirsizliği ve rekabetçi teklifler AB’den gelen talebi artırdı: Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) kesin uygulama döneminin Ocak 2026 itibarıyla başlaması ve 2026’da daha sıkı koruma önlemleri uygulanacağı beklentisi, AB’li ithalatçıların daha düşük fiyatlı ithal ürünler stoklamasına yol açtı.

Ek karbon maliyetlerine ilişkin ciddi belirsizlikler bulunurken, alıcılar olası risklerden kaçınmak amacıyla alımlarını hızlandırdı. Bununla birlikte gelecekte ithalat arzının daralacağı beklentisi AB’li üreticilerin fiyat artışı beklentilerini güçlendirdi. Buna karşılık talepte keskin bir düşüş ihtimalinden çekinen Hint ihracatçılar sevkiyatlarını artırırken tekliflerini daha cazip kılmak için fiyat indirimine gitti.

Raporlara göre Aralık ayında AB yerel sıcak rulo sac piyasasında fiyatlar Ağustos ayındaki yaklaşık 560€/mt (655$/mt) seviyesine kıyasla 630€/mt (738$/mt) civarına yükseldi. Buna karşılık Aralık ayında Hindistan çıkışlı teklifler Ağustos ayındaki 604$/mt seviyesine kıyasla %7 düştü ve aylık ortalamada 570$/mt CFR Antwerp seviyesinde yer aldı. Oluşan bu geniş fiyat farkı sayesinde Hindistan AB-27’ye ihracatını %45 artırdı.

Vietnam’a sıcak rulo sac ihracatı damping soruşturmasının kapanmasının ardından arttı: Vietnam hükümetinin Temmuz 2025’te antidamping soruşturmasını sonuçlandırmasının ve damping uygulamadığına yönelik bir karar çıkan Hindistan’ın vergiden muaf tutulmasının ardından Hint ihracatçılar kademeli olarak Vietnam’a yeniden sıcak rulo sac teklifleri sunmaya başladı. Mart 2024 civarından itibaren soruşturma nedeniyle Hindistan’ın Vietnam’a sıcak rulo sac ihracatı neredeyse durma noktasına gelmişti.

Öte yandan Vietnam’ın Mart 2025 itibarıyla Çin çıkışlı sıcak rulo saca yönelik antidamping vergisi uygulamasıyla birlikte piyasada Çin’den gelen düzenli arzın azalacağına ve Çinli tedarikçilerin bir şekilde önlemlerden kaçınabileceğine dair endişeler ortaya çıktı. Çin’den yapılan ihracatın gerilemesi Hint üreticilerin Vietnam’a sevkiyatlarını artırmasına imkân sağladı.

AB pazarındaki belirsizlik nedeniyle bölgesel çeşitlenme bekleniyor: SKDM’nin etkisiyle Hindistan’ın en büyük ihracat pazarı olan AB’ye yönelik sevkiyatlarına ilişkin belirsizlik sürüyor. Bu nedenle Hint üreticiler Güneydoğu Asya, Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere AB dışındaki pazarlara yönelmeyi değerlendiriyor. 2025-26 mali yılının ilk 10 ayında Hindistan’dan yapılan çelik ithalatının belirgin şekilde arttığı bazı bölgeler şunlar;

Fransa: Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac ihracatı Ekim 2025’ten bu yana hızla artarak ilk 10 ayda yaklaşık 140.000 mt’a ulaştı. Bu miktar geçen yılın aynı dönemindeki yalnızca 50 mt seviyesine kıyasla keskin artışa işaret ediyor. İtalya, Belçika ve İspanya’ya yapılan sevkiyatlarda da önemli artış görüldü. Yüksek enerji maliyetleri ve Çin'den yapılan düşük fiyatlı ithalat Fransız çelik sektörünü baskılarken, ArcelorMittal yedi tesisinde işten çıkarmalar açıklamış ve Fos-sur-Mer tesisindeki bir yüksek fırın Ekim ayında çıkan yangın nedeniyle Aralık ayına kadar kapalı kalmıştı. Tayvan: Hindistan çıkışlı boru ithalatı geçen yılın aynı dönemindeki 280 mt seviyesine kıyasla yaklaşık 230.000 mt’a yükseldi. Tayvan’ın Çin çeliğine bağımlılığını azaltma çabaları ve çip üretimi ile yapay zekâ kaynaklı teknoloji yatırımları Hindistan menşeli çelik talebini destekledi. Umman: Hindistan ’ın boru ihracatı yaklaşık 95.000 mt’a, sıcak rulo sac ve levha ihracatı ise 48.000 mt’a yükselerek önceki dönemdeki 10.000 mt seviyesinin oldukça üzerine çıktı. Petrol ve doğal gaz boru hattı yatırımları, yeşil çelik ve yeşil hidrojen üretimine yönelik politika desteği ve Birleşik Arap Emirlikleri ile sınır ötesi demir yolu projeleri ülkedeki çelik talebini güçlendirdi. Katar: Hindistan çıkışlı boru sevkiyatları 47.000 mt’dan 120.000 mt’a yükseldi. Sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerinin kapasite artırımı ve büyük ölçekli mavi amonyak tesisi yatırımları çelik talebini artırdı.

Beklentiler: Hindistan 2025-26 mali yılında net çelik ihracatçısı olabilir mi?

Paslanmaz çelik dâhil Hindistan’ın toplam çelik ithalatı, yassı mamullerde uygulanan koruma vergisi ve diğer ticaret önlemlerinin etkisiyle ilk 10 ayda yıllık bazda %13 düşerek 8 milyon mt’un biraz üzerinde gerçekleşti. Aylık ortalama yaklaşık 800.000 mt seviyesindeki ithalat hızının korunması hâlinde yıllık toplamın 9,6 milyon mt civarında olması bekleniyor.

Rupinin değer kaybı nedeniyle ithalat maliyetlerinin yükselmesi ve koruma vergisinin devreye girmesiyle Şubat ve Mart aylarında yassı ürün ithalatının daha da düşmesi durumunda toplam ithalatın bu seviyenin de altına gerileyebileceği düşünülüyor. İlk 10 ayda yıllık bazda %400 artış gösteren yarı mamul ithalatının Kasım ayından bu yana aşağı yönlü seyretmesi de toplam ithalat tonajını aşağı çekebilir.

Öte yandan Şubat ve Mart aylarında yaklaşık 700.000 mt seviyesinde sevkiyat gerçekleşmesi hâlinde Hindistan’ın çelik ihracatının mali yıl genelinde 9 milyon mt’u aşabileceği öngörülüyor. Ocak ayında ihracat 870.000 mt seviyesinde gerçekleşmiş olsa da dördüncü çeyreğin başlamasıyla yerel talepte görülen iyileşme nedeniyle üreticilerin iç piyasaya odaklanması sonucu Şubat ve Mart aylarında ihracat miktarının sınırlı kalması bekleniyor. Ayrıca Hint üreticilerin AB pazarında sıcak rulo sac kotasını doldurmuş olması, bu pazara yönelik satış kapasitesini de sınırlandıracak.

Bu çerçevede Hindistan’ın 2025-26 mali yılında da yaklaşık 600.000 mt farkla net çelik ithalatçısı konumunu koruması bekleniyor. Yine de söz konusu farkın ilk 10 ayda kaydedilen 3,64 milyon mt seviyesine kıyasla belirgin ölçüde daha düşük olması dikkat çekiyor.

Kaynak: BigMint