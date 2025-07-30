 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Güney...

Güney Kore Çin ve Japonya’dan ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 30 Temmuz 2025 12:24:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Komisyonunun önerisiyle Çin ve Japonya’dan ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Geçici antidamping vergileri, Japon şirketler için %31,58, %32,75 ve %33,57 oranlarında, Çinli şirketler için %28,16, 29,89 ve %33,10 olarak belirlendi.

İnceleme bu yıl Mart ayında, yerel üretici Hyundai Steel’in Çin ve Japonya’dan ithal söz konusu ürünün dampingli fiyatlardan satıldığı ve yerel sektörde maddi zarara yol açtığı iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine açılmıştı.

Söz konusu ürünler Güney Kore Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.1000, 7208.10.9000 ve 7208.25.1000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 31 Temmuz 2025

31 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya’dan iç ve dış piyasalara verilen sıcak rulo sac fiyatları düşüş kaydetti

31 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

BAE’li sıcak rulo sac alıcıları artan ithal fiyatlar ve cansız talep karşısında temkinli

30 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Vietnam ithal sıcak rulo sac piyasasındaki yükseliş Çin çıkışlı tekliflerle sınırlı kaldı

30 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 30 Temmuz 2025

30 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Temmuz başındaki indirimlerin ardından Japonya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatlarına yönelik beklentiler iyileşti

29 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çinli tüccarlar sıcak rulo sac fiyatlarını 10$/mt yukarı çekti, üreticiler daha temkinli

29 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’deki toparlanma ve Avrupa’daki yükseliş Hint sıcak rulo sac ihracatçıları için umut verici

29 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 29 Temmuz 2025

29 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Nucor haftalık sıcak rulo sac baz fiyatını vergiler yürürlüğe girmeden yatay bıraktı

29 Tem | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis