Güney Kore Çin ve Japonya’dan ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirdi

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Komisyonunun önerisiyle Çin ve Japonya’dan ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Geçici antidamping vergileri, Japon şirketler için %31,58, %32,75 ve %33,57 oranlarında, Çinli şirketler için %28,16, 29,89 ve %33,10 olarak belirlendi.

İnceleme bu yıl Mart ayında, yerel üretici Hyundai Steel’in Çin ve Japonya’dan ithal söz konusu ürünün dampingli fiyatlardan satıldığı ve yerel sektörde maddi zarara yol açtığı iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine açılmıştı.

Söz konusu ürünler Güney Kore Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.1000, 7208.10.9000 ve 7208.25.1000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.