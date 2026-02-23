Mısır sıcak rulo sac ithalatına yönelik koruma önlemine ilişkin ön karar yayımladı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayımlanan bildirime göre Mısır Dış Ticaret Bakanlığı tüm menşelerden sıcak rulo sac ithalatına yönelik koruma önleminde yapılması önerilen düzenlemelere ilişkin ön kararını açıkladı.

SteelOrbis tarafından daha önce bildirildiği üzere 14 Eylül 2025 tarihinde uygulamaya getirilen koruma vergisinin önümüzdeki üç yıl içinde kademeli olarak düşürülmesi talep edilmişti. Buna göre verginin ilk yıl %13,6’dan başlayarak ikinci yıl %13’e ve üçüncü yıl %12,5’e indirilmesi öngörülüyordu. Ayrıca asgari tutarın 3.673 EGP/mt seviyesinden 3.511 EGP/mt’a ve ardından 3.376 EGP/mt’a düşürülmesi planlanmıştı.

Mısırlı yetkililer tarafından alınan ön karar ile söz konusu koruma önlemine ilişkin belirtilen oranlar onaylandı. Bahsi geçen ürünler Mısır Gümrük Tarife Cetveli’nde 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.54, 7208.90, 7211.14, 7211.19, 7225.30, 7225.40, 7226.91 ve 7226.99 kodları altında yer alıyor.