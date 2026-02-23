 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Mısır...

Mısır sıcak rulo sac ithalatına yönelik koruma önlemine ilişkin ön karar yayımladı

Pazartesi, 23 Şubat 2026 14:50:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayımlanan bildirime göre Mısır Dış Ticaret Bakanlığı tüm menşelerden sıcak rulo sac ithalatına yönelik koruma önleminde yapılması önerilen düzenlemelere ilişkin ön kararını açıkladı.

SteelOrbis tarafından daha önce bildirildiği üzere 14 Eylül 2025 tarihinde uygulamaya getirilen koruma vergisinin önümüzdeki üç yıl içinde kademeli olarak düşürülmesi talep edilmişti. Buna göre verginin ilk yıl %13,6’dan başlayarak ikinci yıl %13’e ve üçüncü yıl %12,5’e indirilmesi öngörülüyordu. Ayrıca asgari tutarın 3.673 EGP/mt seviyesinden 3.511 EGP/mt’a ve ardından 3.376 EGP/mt’a düşürülmesi planlanmıştı.

Mısırlı yetkililer tarafından alınan ön karar ile söz konusu koruma önlemine ilişkin belirtilen oranlar onaylandı. Bahsi geçen ürünler Mısır Gümrük Tarife Cetveli’nde 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.54, 7208.90, 7211.14, 7211.19, 7225.30, 7225.40, 7226.91 ve 7226.99 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Mısır Kuzey Afrika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Mısır ithal sıcak rulo saca yönelik koruma önlemini üç yıla çıkarabilir

16 Şub | Çelik Haberler

Mısır yerel yassı mamul sektörünü korumak için %13,6 koruma vergisi getirdi

12 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları gücünü korurken, başlıca satış rotalarında talep zayıf kaldı

24 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin sıcak rulo sac piyasası tatilin ardından yavaş, görünüm aşağı yönlü

24 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 24 Şubat 2026

24 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

2025-26 mali yılının ilk 10 ayında ihracatı %36’dan fazla artan Hindistan yeniden net ihracatçı olabilir mi?

24 Şub | Çelik Haberler

Güney Kore, Japonya ve Çin'den ithal sıcak rulo saca antidamping vergisi açıkladı

24 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac fiyatları ticaretin yavaşlaması sonucu büyük ölçüde yatay

23 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları artmaya devam ediyor, zayıf ithalat hurda piyasasındaki düşüşü dengeleyebilir

23 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Avrupalı ve Türk üreticilerin beklentileri olumsuz, Asya’daki tatil ticareti ...

20 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis