Güney Kore Kanada’nın yeni çelik önlemlerine tepki gösterdi

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, Kanada’nın ithal çelik ürünlerine getirdiği yeni vergiler ve kotaların azaltıldığı yeni önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yükümlülükleriyle çeliştiği ve ikili ticari ilişkileri zedelediği gerekçesiyle geri çekilmesini talep etti.

Bakanlığın açıklamasına göre Kanada’nın belirli çelik türev ürünlerine %25 vergi getirmesi ve vergiye tabi kota tonajını düşürmesi Güney Kore’den büyük tepki gördü. Bakanlık, bu tür kısıtlamaların adil ticareti bozduğunu ve Güney Koreli şirketlerin Kanada’daki üretim ve altyapı yatırımlarını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 26 Aralık 2025 itibarıyla Kanada ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkeler için kotalar 2024 seviyelerinin %50’sinden %20’sine düşürülürken, Kanada ile serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeler için kotalar 2024 seviyelerinin %100’ünden %75’ine indirilecek. Kota aşımı durumunda %50 vergi uygulanacak.

Bakanlık, söz konusu önlemlerin Güney Koreli ihracatçıları büyük ölçüde etkilediğini ve “serbest ticaret anlaşmalarının ruhunu” ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca yetkililer, bu tür korumacı önlemlerin özellikle Kanada’da büyük yatırımları bulunan otomotiv, batarya, inşaat ve altyapı sektörlerinde küresel tedarik zincirlerini zayıflatma riski taşıdığını ifade etti. Bakan Yardımcısı Park Jung-sung, iki ülkenin kurallara dayalı ticaret sisteminin önde gelen savunucuları olduğunu hatırlatarak “Güvenilir ve karşılıklı faydaya dayalı bir sanayi tedarik zincirini geliştirmeye devam edeceğimizi umuyoruz,” dedi.