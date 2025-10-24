 |  Giriş 
Goa hükümeti demir cevheri kalite tespitini bağımsız kuruluşa yaptıracak

Cuma, 24 Ekim 2025 10:10:37 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti, yeni çıkarılan demir cevherinin değerini belirlemek amacıyla bağımsız bir üçüncü taraf değerlendirme kuruluşuyla çalışacağını açıkladı. Böylece Hindistan Maden Bürosu (IBM) tarafından belirlenen ortalama satış fiyatı temel alınarak doğru miktarda telif ve prim tahsilatı yapılması sağlanacak.

Hükümet yetkilisinin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre bu karar eyaletin maden ve jeoloji departmanının demir cevheri kalitesini analiz edebilecek laboratuvarlara sahip olmaması nedeniyle alındı. IBM, %45 ila %51 tenörlü cevher kaliteleri için ortalama satış fiyatlarını belirliyor ve eyalet hükümeti de bu fiyatlara dayanarak telif ve prim topluyor. Bu nedenle, madenlerden elde edilen cevherin kalitesinin doğru tespit edilmesi devletin gelirini güvence altına almak açısından kritik önem taşıyor.

Madencilik şirketlerinin bundan böyle cevher kalite raporlarını bağımsız laboratuvarlar tarafından hazırlatmaları gerekeceği belirtildi. Maden ve jeoloji departmanı tarafından yapılan analizlerle bu raporlar karşılaştırıldıktan sonra nihai telif ve prim tutarları belirlenecek.


