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Goa eyaleti hükümeti atıl duran demir cevheri stoklarının ihale sürecini kolaylaştıracak

Perşembe, 28 Mart 2024 14:20:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümetinin, demir cevheri stoklarının elleçlenme sürecini düzenleyecek ve madencilik ruhsatı kapsamında olmayan özel arazilerdeki düşük kalite demir cevherinin ihaleye açılmasını kolaylaştıracak bir politika hazırlığında olduğu öğrenildi.

Mevcut yönetmelikte madencilerin dönüşüm ücreti ödedikten sonra özel arazilerdeki demir cevheri stoklarını beş yıl içerisinde çıkarmasına izin veriliyor ancak birçok madencinin bu ücreti ödeme konusunda zorluk yaşadığı belirtiliyor.

Yeni politikayla birlikte madencilik ruhsatı kapsamında olmayan özel arazilerdeki demir cevheri stokları, düşük kalite cevherin ihaleye açılması yoluyla çıkarılabilecek.

Eyalette madencilik sahaları ve özel arazilerde atıl duran yaklaşık 700 milyon mt düşük kalite demir cevheri olduğu tahmin ediliyor.

Mevcut yönetmelikte dönüşüm ücreti ve para cezası ödenmediği takdirde özel arazilerde atıl duran demir cevheri stokları eyalet hükümeti tarafından ihaleye açılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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