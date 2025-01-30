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Glencore’un kömür üretimi 2024’te %5,2 arttı

Perşembe, 30 Ocak 2025 15:35:42 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli madenci Glencore, 2024 yılına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre söz konusu ortak girişimde %79,5 hissesi bulunan Glencore’un ferrokrom üretimi yıllık bazda yatay seyrederek 1,16 milyon mt seviyesini korudu.

Aynı yıl şirketin toplam kömür üretimi yıllık %5,2 artışla 119,5 milyon mt seviyesine çıktı. Bu kapsamda çelik üretiminde kullanılan kömür üretimi, Temmuz ayında Elk Valley Resources (EVR) şirketinin satın alınması sayesinde yıllık bazda iki katından fazla (12,5 milyon mt) artarak 19,9 milyon mt seviyesine yükseldi. Şirketin enerji kömürü üretimi yıllık %6 düşüşle 99,6 milyon mt, koklaşabilir taş kömürü üretimi ise yıllık %1 düşüşle 7,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Glencore Yönetim Kurulu Başkanı Gary Nagle, EVR'nin satın alınmasıyla 2024 yılının şirket için önemli bir yıl olduğunu belirtti. Nagle, “2023 yılında Arjantin’de bakır işletmemizdeki büyümenin ardından 2024’te bakır, boksit ve EVR'nin satın alınmasıyla kömür rezervlerimizde kayda değer bir artış sağlamış olmaktan mutluluk duyuyorum,” dedi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler İsviçre Avrupa Madencilik Yatırım Glencore 

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