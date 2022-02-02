﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Glencore’un ferrokrom üretimi 2021’de artarken, kömür üretimi düştü

Çarşamba, 02 Şubat 2022 17:32:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika’da Merafe Resources ile ortak krom üretimi yapan İsviçre merkezli Glencore, 2021 yılına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Glencore’un %79,5 hissesine atfedilen ferrokrom üretimi şirketin güçlü performansı sayesinde yıllık bazda %43 artışla 1,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2021 yılında şirketin kömür üretimi yıllık %3 düşüşle 103,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin bağlı kuruluşu Prodeco’da gerçekleştirilen bakım çalışmaları, Güney Afrika’daki düşük yerel enerji talebi ve ihracata yönelik demir yolu kapasitesi kısıtlamaları üretimi olumsuz etkilerken, bu durum Cerrejón madeninde 2020 yılında Corona virüsünden dolayı askıya alınan üretimin artmasıyla kısmen dengelendi. Söz konusu yılda Glencore’un koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık %20 artışla 9,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket 2022 yılı için kömür üretim tahmininin yaklaşık 121 milyon mt olduğunu belirtti.


Etiketler: hammaddeler  üretim  Glencore  koklaşabilir taş kömürü  Güney Afrika  G. Afrika  madencilik  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27 Oca

Anglo American’ın demir cevheri üretimi 2021’de %3 arttı
20 Oca

BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi ilk yarıda arttı, 2022 kömür üretim tahmini düştü
20 Oca

Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Kasım’da aylık %4,4 arttı
19 Oca

Polonya merkezli JSW’nin kömür üretimi ve satışları dördüncü çeyrekte arttı
18 Oca

Polonya merkezli JSW, Moravia Steel’e koklaşabilir taş kömürü tedarik edecek