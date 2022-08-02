Glencore’un ferrokrom ve kömür üretimi ilk yarıda arttı

Salı, 02 Ağustos 2022 09:58:30 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’da Merafe Resources ile ortak krom üretimi yapan İsviçre merkezli Glencore bu yılın ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda Glencore’un %79,5 hissesine atfedilen ferrokrom üretimi şirketin istikrarlı performansı sayesinde yıllık bazda %1,6 artışla 786.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin kömür üretimi Cerrejón madeninde artan üretim sayesinde yıllık %13,7 artışla 55,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu yılda Glencore’un koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık %4,8 düşüşle 3,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket 2022 yılı için kömür üretim tahmininin değişim göstermeyerek yaklaşık 121 milyon mt seviyesinde yer almaya devam ettiğini belirtti.

Öte yandan şirket Avustralya merkezli kömür üreticisi Yancoal’daki %6,4 hissesini yaklaşık 422 milyon Avustralya doları (293 milyon $) karşılığında sattı.