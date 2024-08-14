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Glencore ilk yarıda net zarar kaydetti

Çarşamba, 14 Ağustos 2024 12:16:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika’da Merafe Resources ile ortak krom üretimi yapan İsviçre merkezli Glencore, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda şirket, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında kaydedilen 4,57 milyar $ net kâra kıyasla 233 milyon $ net zarar kaydederken şirketin satış geliri yıllık %9 artışla 117,09 milyar $ seviyesinde yer aldı. Şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %32,6 düşüşle 6,33 milyar $ olarak kaydedildi.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Temmuz ayında Glencore, Kanadalı madenci Teck Resources’ın kömür üretiminde faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Elk Valley Resources’ta bulunan %77 hisseyi 6,9 milyar $ karşılığında devralmıştı.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika Mali Sonuçlar 

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