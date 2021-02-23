Kumba Iron Ore 2020 yılı için rekor seviyede AVFÖK açıkladı, Sishen madeninin ömrünü uzatacak

Salı, 23 Şubat 2021 12:21:06 (GMT+3) | İstanbul

Anglo American’ın Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore, 2020 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde, Kumba Iron Ore’un net kârı, bir önceki mali yılda kaydedilen 21,32 milyar ZAR’a kıyasla %39,9 artarak 29,84 milyar ZAR (2,04 milyar $) olurken, şirketin toplam geliri aynı dönemde artan fiyatlar ve zayıf kur oranlarının azalan satış hacmiyle dengelenmesi nedeniyle 2019 yılında kaydedilen 28,81 milyar ZAR’a kıyasla 40,84 milyar ZAR (2,79 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Şirketin AVFÖK’ü güçlü gelir artışı sebebiyle yıllık %37 artarak 45,81 milyar ZAR’a (3,12 milyar $) çıkarken, AVFÖK marjı söz konusu dönemde önceki yıl kaydedilen %52’den %57’ye yükseldi. Şirket aynı dönemde 20,7 milyar ZAR (1,41 milyar $) serbest nakit akışı bildirdi.

Öte yandan, 2020 yılında Kumba’nın üretim hacmi yıllık %12,7 düşüşle 37 milyon mt olurken, satış hacmi yıllık %6 düşüşle 39,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket, üretim ve satış hacminin 2021 yılında 40-41 milyon mt seviyesinde yer almasını bekliyor.

Kumba Başkanı Themba Mkhwanazi, “Kumba, sağlık ve güvenlik konusundaki taahhüdünü korurken rekor seviyede AVFÖK kaydetti,” diye belirtti. Kumba 2021 yılı için ise sermaye harcamasının 10,8 milyar ZAR ile 11,3 milyar ZAR aralığında olacağını tahmin ediyor. Kumba, mevcut faaliyetlerini optimize ederek Sishen madeninin ömrünü 2040 yılına kadar uzatmak için 3,6 milyar ZAR (245,38 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor. Şirket aynı zamanda Kolomela’daki Kapstevel South madenini geliştirirken, Kuzey Cape’teki keşif programına devam ediyor.