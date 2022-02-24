Kumba Iron Ore’un net kârı ve satış gelirleri artan fiyatlar sayesinde 2021’de yükseldi

Perşembe, 24 Şubat 2022 11:13:40 (GMT+3) | İstanbul

Anglo American’ın Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Kumba Iron Ore’un net kârı, bir önceki mali yılda kaydedilen 29,84 milyar ZAR’a kıyasla %46,3 artarak 43,65 milyar ZAR (2,84 milyar $) olurken, şirketin toplam geliri aynı dönemde artan fiyatlar nedeniyle 2020 yılında kaydedilen 80,1 milyar ZAR’a kıyasla %27,4 artışla 102,09 milyar ZAR (6,64 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Gelirdeki artış güçlü kur oranlarıyla dengelendi. Söz konusu yılda Kumba’nın faaliyet kârı 2020 yılında kaydedilen 40,84 milyar ZAR’a kıyasla 59,50 milyar ZAR (3,87 milyat $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin AVFÖK’ü yıllık %40,9 artarak 64,55 milyar ZAR’a (4,2 milyar $) çıkarken, AVFÖK marjı söz konusu dönemde önceki yıl kaydedilen %57’den %63’e yükseldi.

Öte yandan 2021 yılında Kumba’nın üretim hacmi pandemiye bağlı aksaklıklardan toparlanılması ve tesis kullanılabilirliği ile güvenilirliğinin iyileştirilmesinin ardından yıllık %9 artışla 40,9 milyon mt olurken, ihracat satış hacmi lojistik kısıtlamalardan etkilense de 2020 yılında kaydedilen 40 milyon mt’a kıyasla 40,2 milyon mt seviyesine yükseldi.

Şirket üretim ve satış hacminin 2022 yılında 39-41 milyon mt seviyesinde yer almasını bekliyor.

Kumba sermaye harcamasının ise 2022 yılında 10,5 milyar ZAR ile 11,5 milyar ZAR aralığında olacağını tahmin ediyor.