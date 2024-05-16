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Gerdau Brezilya’daki tesislerini atıl bıraktı

Perşembe, 16 Mayıs 2024 09:14:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Gerdau’nun Rio Grande do Sul eyaletinde yer alan Charqueadas ve Riograndense tesisleri eyalette sele neden olan yoğun yağışlı havalardan dolayı atıl kaldı.

Tesisler, 6 Mayıs tarihinde işçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla devre dışı bırakılmış ve Gerdau CEO’su Rogerio Werneck faaliyetlerin birkaç gün içinde yeniden başlayacağını belirtmişti.

Yerel kaynaklar tesislerin selden etkilenmeseler bile önlem amacıyla devreye alınmadıklarını ifade etti.

Tesislerin ne zaman üretime başlayacaklarına dair net bir takvim olmasa da Rio Grandense tesisinin önümüzdeki hafta tekrar çalışmaya başlaması bekleniyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Üretim Gerdau 

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