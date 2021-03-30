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Gerdau’nun bağlı kuruluşu Siderperu 21 milyon $ yatırım yapacak

Salı, 30 Mart 2021 11:32:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Gerdau’nun Peru merkezli bağlı kuruluşu Siderperu, birçok projeye toplam 21 milyon $ yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Buna ek olarak Siderperu, Banco de Sabadell SA’nın Miami şubesinden 25 milyon $ kredi aldı.

Şirket, boru tesisindeki ekipmanları geliştirmek amacıyla 7 milyon $ yatırım yapmayı planladığını belirtti. Bu yatırım, boyuna sac kesme hattının iyileştirilmesini ve vinç alınmasını sağlayacak.

Sideperu, 6 milyon $ da çelik birimine yatırım yapacak. Bu yatırımla, hurda işlemesini ve enerji verimliliğini iyileştirmek hedefleniyor.

Şirket ayrıca, uzun mamul tesisindeki farklı üretim hatlarına 8 milyon $ harcayacak.

Siderperu, söz konusu yatırımların şirketin üretim verimliliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.


Etiketler: Peru  Güney Amerika  yatırım  |  benzer haberler »


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