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Siderperu haddehanesinin kapasitesini artırmak amacıyla 20 milyon $ yatırım yapacak

Çarşamba, 16 Mart 2022 10:47:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau’nun Peru’da yer alan bağlı kuruluşu Siderperu, haddehanesinin kapasitesini artırmak amacıyla bu yıl içerisinde 20 milyon $ yatırım yapacağını bildirdi.

Şirket söz konusu yatırımın ayrı aşamalarda ayrı projeler için yapılacağını ifade etti. Yatırımla birlikte haddehanenin kapasitesinin yıllık 80.000-100.000 mt artırılması planlanıyor.

Aynı yaptırım kapsamında Siderperu, Chimbote’de yer alan yeni boru tesisinin inşasını bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Şirket ayrıca bu yılın Ekim veya Aralık ayında ikinci bir boru üretim hattının kurulumunu tamamlamayı planladığını ve söz konusu hatları desteklemek amacıyla elektrik santrallerine yatırım yapacağını ekledi.


Etiketler: yatırım  Peru  çelik üretimi  Güney Amerika  |  benzer haberler »

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