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Peru’da madencilik sektörü yatırımları Ocak ayında hafifçe arttı

Pazartesi, 14 Mart 2022 09:30:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede madencilik sektörüne yapılan yatırımlar bu yılın Ocak ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 275 milyon $’a kıyasla %1,3 artarak 278 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda zenginleştirme tesislerine yapılan yatırımlar yıllık %9,6 düşerken, madencilik ekipmanlarına ve arama çalışmalarına yapılan yatırımlar sırasıyla yıllık %23,2 ve %11,1 artış kaydetti.

Öte yandan altyapıya ve maden geliştirmeye yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %7 ve %25 arttı.


Etiketler: madencilik  Peru  Güney Amerika  yatırım  |  benzer haberler »

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