Peru’da madencilik sektörü yatırımları Ocak ayında hafifçe arttı

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede madencilik sektörüne yapılan yatırımlar bu yılın Ocak ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 275 milyon $’a kıyasla %1,3 artarak 278 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda zenginleştirme tesislerine yapılan yatırımlar yıllık %9,6 düşerken, madencilik ekipmanlarına ve arama çalışmalarına yapılan yatırımlar sırasıyla yıllık %23,2 ve %11,1 artış kaydetti.
Öte yandan altyapıya ve maden geliştirmeye yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %7 ve %25 arttı.