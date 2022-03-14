Peru’da madencilik sektörü yatırımları Ocak ayında hafifçe arttı

Pazartesi, 14 Mart 2022 09:30:46 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede madencilik sektörüne yapılan yatırımlar bu yılın Ocak ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 275 milyon $’a kıyasla %1,3 artarak 278 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda zenginleştirme tesislerine yapılan yatırımlar yıllık %9,6 düşerken, madencilik ekipmanlarına ve arama çalışmalarına yapılan yatırımlar sırasıyla yıllık %23,2 ve %11,1 artış kaydetti.

Öte yandan altyapıya ve maden geliştirmeye yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %7 ve %25 arttı.