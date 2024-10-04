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Gerdau Meksika’da 1 milyar $ yatırımla özel kalite çubuk tesisi kuracak

Cuma, 04 Ekim 2024 10:42:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, önümüzdeki yıllarda yapılacak yatırımlar için 1 milyar $’dan fazla sermaye harcaması ayırdığını duyurdu. Şirket, yatırım projelerine dair bilgi vermese de Meksika’da 600.000 mt kapasiteli özel kalite çubuk tesisine dair açıklama yapması bekleniyor.

Kurulacak tesis, üreticinin Michigan eyaletinde yer alan tesisin ardından en yüksek kapasiteli tesis olacak.

Gerdau’nun ABD’nin Michigan ve Arkansas eyaletlerinde 730.000 mt, 500.000 mt ve 280.000 mt kapasiteli toplam 3 tesisi bulunuyor. Üreticinin Brezilya’nın Charqueadas, Pindamonhangaba ve Mogi das Cruzes şehirlerinde ise sırasıyla 430.000 mt, 530.000 mt ve 280.000 mt’luk 3 tesisi var.

Gerdau, Meksika’da kuracağı ilk özel kalite çubuk tesisine ilave olarak ülkede 1,5 milyon mt ham çelik ve 1,35 milyon mt haddelenmiş mamul üretimi yapıyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Gerdau 

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