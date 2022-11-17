Alacero 2022: CEO’lar çelik sektörüne yönelik fırsatları konuştu

Perşembe, 17 Kasım 2022 11:01:31 (GMT+3) | San Diego

Meksika’nın Monterrey şehrinde düzenlenen Latin Amerika Çelik Birliği Alacero konferansında piyasadaki zorluklar, değişimler ve fırsatlar ele alındı.

Alacero Başkanı ve Gerdau CEO’su Gustavo Werneck, “Bana sorarsanız, iş birliğine yeni bir soluk getirmemiz gerekiyor, aksi halde ilerleme katetmemiz zorlaşacak. Brezilya gibi ülkelerde her yıl 2.500 kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor. Böyle sorunları çözmek için birbirimizle, diğer şirketlerle ve müşterilerle nasıl iş birliği yapabiliriz?” dedi.

Deacero CEO’su David Gutierrez Muguerza Meksika ile ABD arasındaki ticari ilişkinin gelişmesi için çok fazla fırsat olduğunu söyledi. Muguerza, “Asıl soru Meksika hükümetine nasıl görünürlük kazandıracağımız. Bu sayede sektörün müzakere gücü olacak ve ABD imalat sektörü önündeki [görünürlüğü artacak]. [ABD imalat sektörünü] birbirimizi tamamladığımıza ikna etmemiz gerekiyor. 2012 yılının başında iş verimi azalan ABD’li bir şirketi satın almıştık. Satın aldığımızda şirketin 100’den az çalışanı vardı. 500’den fazla kişiye istihdam sağlayan bu şirket Meksika’dan çelik ithal ediyor,” ifadelerini kullandı.

Diğer çelik şirketlerinin de Meksika piyasasına girmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Muguerza açıklamalarına, “Deacero olarak Meksika’da büyüme ve ithalatı ikame etme potansiyelimiz çok yüksek. Tükettiğimizden daha azını üretiyoruz. Bu konuda stratejik davranmamız gerekiyor. Halihazırda üretimine çokça yatırım yapılmış ürünlerin üretimini sonlandırmamız veya bu ürünlerin [üretimini] daha fazla artırmamız şart. İthalatın yerini alacak şekilde üretim yapacak yeni rakipleri memnuniyetle karşılarız,” şeklinde devam etti.

Werneck ve Muguerza kapanış konuşmalarında şirketlerin başarıya ulaşmasında müşteri odaklı olmanın yanında mevcut ve uzun vadeli sorunların çözüme kavuşturulması için farklı çözümler bulunmasına yoğunlaşılmasının çok büyük bir önem taşıdığı söylendi.

Werneck sözlerini, “Sektörü modernize etmemiz ve sektöre daha fazla kadın dahil etmemiz gerekiyor,” şeklinde tamamladı.

Werneck’e katıldığını ifade eden Muguerza ise, “Şirket olarak yatırımlarımıza devam etme ve tesislerimize yakın olan toplulukları geliştirmeye yönelik yatırımlarımızı artırma konusundaki kararlılığımızı sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Sadece caddeler, meydanlar, ibadethaneler değil daha kapsamlı inşaat projelerini hayata geçirmekten bahsediyorum. Ayrıca çocukların daha iyi eğitim almalarını sağlamaya da yardım etmemiz gerekiyor,” dedi.