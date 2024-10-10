Brezilyalı Gerdau’nun 1 milyar $'lık sermaye harcamalarını açıkladı

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, önümüzdeki yıllarda 1 milyar $’dan fazla sermaye harcaması yapacağı projelere dair detaylar paylaştı. %74,5’inin Brezilya’ya, %21,2’sinin Kuzey Amerika’ya ve %4,3’ünün özel çelik projelerine ayrıldığı yatırım bilgileri arasında Meksika’da kurulması planlanan yıllık 600.000 mt kapasiteli özel çelik tesisi yer almıyor.

Şirketin Kuzey Amerika’ya yapacağı yatırımlardan biri olan Teksas merkezli Gerdau Midlothian Steel Mill, üretimini 250.000 mt artırmak için yaklaşık 274 milyon $’lık yatırım alacak. Bu yatırımın üçte ikisi şirkete aktarılmak üzere. Bununla birlikte Teksas’ta güneş enerji santrali inşaatı için 80 milyon $ ayrıldı.

Özel çelik projelerine yaklaşık 73 milyon $ yatıracak olan şirketin Brezilya’da yapacağı en önemli yatırımlar arasında Miguel Burnier madeninin üretim kapasitesi yıllık 5,52 milyon mt’a çıkarmak yer alıyor. Yaklaşık 585 milyon $ yatırım gerektirdiği düşünülen bu proje için gerekli miktarın yarısı harcanmış durumda.

Brezilya’daki bir başka proje ise 320 milyon $ yatırımla haddehanelerin kapasitesinin 500.000 mt artırılması. Şirket, biyoyakıt projelerinin yanı sıra ormancılık faaliyetlerine de 64 milyon $ harcama yapacak.