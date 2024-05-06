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Brezilyalı Gerdau Meksika’da 600.000 mt kapasiteli vasıflı çelik tesisi kurmayı planlıyor

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 10:55:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

Brezilyalı çelik şirketi Gerdau, otomotiv piyasasına yönelik olarak Meksika’da 600.000 mt kapasiteli vasıflı çelik tesisi kurmayı planladığını duyurdu. Yatırımın onaylanması durumunda tesis şirketin ikinci en büyük vasıflı çelik tesisi olacak.

Şirket borsaya yaptığı açıklamada, “Gerdau, Meksika’da yıllık tahmini 600.000 mt kapasiteli sıfırdan vasıflı çelik tesisi kurmak için fizibilite çalışmalarına başlayacaktır,” ifadelerini kullandı.

Meksika’daki bu yeni vasıflı çelik tesisi, Gerdau’nun altı vasıflı çelik tesisi arasından en büyük ikinci tesis olacak. Gerdau’nun ABD’nin Monroe, Fort Smith ve Jackson şehirlerinde bulunan tesisleri sırasıyla 730.000 mt, 500.000 mt ve 280.000 mt üretim kapasitesine sahip. Şirketin Brezilya’daki Charqueadas, Pindamonhangaba ve Mogi şehirlerinde ise sırasıyla 430.000 mt, 530.000 mt ve 280.000 kapasiteli tesisleri bulunuyor.

Gerdau’nun Meksika’da 1,5 milyon mt ham çelik ve 1,35 milyon mt rulo çelik kapasiteli üç çelik tesisi var.

Şirkete göre yerel otomotiv sektörünün olumlu görünümü ve şirketlerin ABD piyasasına hizmet vermek için Asya’dan Meksika’ya taşınması yatırımın gündeme getirilmesinde etkili oldu. Yeni tesis, piyasadaki en gelişkin teknolojileri kullanıp karbon emisyonunu düşürmek için hammadde olarak hurda tüketecek.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Gerdau 

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