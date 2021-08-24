Gerdau Meksika birimini yeniden yapılandırıyor

Salı, 24 Ağustos 2021 10:46:59 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau’nun yönetim kurulu, şirketin Meksika biriminin yeniden yapılandırılmasına onay verdi.

Gerdau ile Corcre S.A.P.I de C.V. ve yatırımcı Juan Angel Cordova Creel’in ortak girişimi Grupo Cordova, Meksika’da yer alan Sidertul S.A. de C.V., Aceros Corsa S.A. de C.V. ve Gerdau Corsa S.A.P.I’nin sahibi olarak biliniyor.

Yeniden yapılandırma şartlarına göre, şirket, Sidertul, Aceros Corsa ve Gerdau Corsa’yı, Gerdau Corsa çatısı altında birleştirecek.

Gerdau, söz konusu yeniden yapılandırmayla birlikte, Gerdau Corsa’nın kurumsal yapısını sadeleştirmeyi, bilançosunu güçlendirmeyi, finansal kaldıraç oranı ile giderlerini azaltmayı ve daha fazla verimlilik ile sinerji elde edebilmek için başlıca faaliyetlerini birleştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Grupo Cordova’nın işlem tamamlanmadan önce, Gerdau Corsa’daki yeni hisselerini “dengelemek” amacıyla Sidertul’un %16,84 hissesini 32,5 milyon $’a satın alacağı belirtildi.

Böylelikle, Gerdau’nun, Gerdau Corsa’daki %70 hissesi %75’e çıkacak.