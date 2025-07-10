Gemkom Makine Vertra Çelik için yeni tesis kurdu

GEMKOM Makina İmalat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş., Vertra Çelik için paslanmaz kaliteleri de dahil olmak üzere çeşitli kalitelerde çelik üretimine yönelik tam kapsamlı çelik üretim tesisinin tasarımını, imalatını ve sahaya teslimini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Proje kapsamında yer alan başlıca üniteler:

• 80 tonluk AC Elektrik Ark Ocağı (EAF),

• 80 tonluk AC Pota Ocağı (LF),

• Vakum Gaz Giderme/Vakum Oksijen Gaz Giderme (VD/VOD) Tesisi,

• 130–200 mm kare ve 200 - 220 mm yuvarlak kesitler için 10,5 metre yarıçaplı, 5 hatlı Sürekli Döküm Makinesi

• 1.800.000 Nm³/saat kapasiteli, ≤ 10 mg/Nm³ toz emisyon değerine sahip Toz Toplama Tesisi

• Su Arıtma Tesisi

• EAF ve LF alaşım ilaveleri için Malzeme Elleçleme Sistemi

• Tüm tesisin elektrik otomasyon sistemi

Yakın zamanda devreye alınması planlanan bu çevre dostu tesis, kaliteli çelik üretiminde verimlilik, çevresel uyum ve sürdürülebilirlik standartlarını bir araya getiriyor.