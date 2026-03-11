 |  Giriş 
Gaz tedarikindeki aksaklıklar Hindistan’da çelik üretim kesintilerini gündeme getirdi

Çarşamba, 11 Mart 2026 10:24:47 (GMT+3)   |   Kalküta

Orta Doğu’daki çatışmanın doğal gaz tedarik zincirlerinde yarattığı aksaklıklar nedeniyle Hindistan’da çelik üretiminde kesintilerin kaçınılmaz hale gelebileceği belirtiliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli çelik üreticileri doğal gaz arzındaki sorunların operasyonları etkilemeye başladığını ifade ediyor.

LNG ticaretinde kullanılan önemli deniz yollarındaki kesintilerin ardından Hindistan hükümeti sınırlı gaz kaynaklarını yönetmek amacıyla bazı sektörlere öncelik veren yeni düzenlemeler getirdi. Ancak çelik sektörü bu öncelikli sektörler arasında yer almadı ve bu durum üreticiler arasında ciddi endişe yarattı.

Çelik üretiminde %50’ye varan düşüş uyarısı

Sektör temsilcileri, doğal gaz tedarik koşullarının kısa sürede düzelmemesi halinde küçük ve orta ölçekli üreticilerin üretiminin önümüzdeki günlerde ciddi şekilde düşebileceğini belirtiyor.

Bazı üreticiler üretimin birkaç gün içinde %50’ye kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Triveni Iron and Steel Industries Direktörü Yogesh Kanakiya, “Şu anda %50 üretim kesintisi öngörüyoruz. Eğer tedarik bir hafta içinde düzelmezse üretim tamamen durabilir,” dedi.

Küçük ve orta ölçekli üreticiler genellikle dar marjlarla çalıştıkları ve sınırlı stok bulundurdukları için enerji arzındaki kesintilere karşı daha hassas durumda. Gujarat merkezli Friends Steel Group’un Genel Müdürü Anshum Goyal ise üreticilerin karşı karşıya olduğu mali baskıyı şu sözlerle ifade etti: “Çok düşük marjlarla çalışıyoruz ve marjlarımız daha da daraldı. Gaz tedariki konusundaki belirsizlik fiyatlandırma kararlarımızı da etkiliyor.”

Hükümet doğal gaz dağıtımına düzenleme getirdi

Tedarik sorunlarına karşı Hindistan hükümeti doğal gaz kullanımını düzenleyen yeni bir karar yürürlüğe koydu. 2026 tarihli düzenleme kapsamında gaz dağıtımı sektörler arasında paylaştırılarak kritik hizmetlerin enerji arzının güvence altına alınması hedefleniyor.

Yeni düzenlemeye göre konutlara boru hattıyla verilen doğal gaz (PNG), ulaşımda kullanılan sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), LPG üretimi ve kritik boru hattı operasyonları öncelikli sektörler olarak belirlendi. Bu sektörlerin, operasyonel koşullara bağlı olarak son altı aylık ortalama tüketimlerinin %100’üne kadar gaz alabilmesi mümkün olacak.

Dikkat çeken nokta ise çelik sektörünün bu öncelikli sektörler listesinde yer almaması oldu.

LNG tedarikinde Hürmüz Boğazı etkisi

Söz konusu düzenleme Orta Doğu’daki savaşın LNG sevkiyatlarını etkilemesinin ardından geldi. Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığına göre Hürmüz Boğazı üzerinden geçen LNG sevkiyatlarında aksaklıklar yaşandı ve bazı tedarikçiler mücbir sebep ilan ederek kontrol dışı arz kısıtlarına işaret etti.

Hindistan’ın enerji güvenliği açısından en büyük risklerden biri Orta Doğu LNG’sine yüksek bağımlılığı. Ülkenin LNG ithalatının yaklaşık %40’ı bu bölgeden sağlanıyor.

Bu gelişmeler özellikle doğal gazı üretim süreçlerinde yoğun kullanan çelik sektörü için yakıt arzı konusunda ciddi endişeler yaratmış durumda.

Olası etkiler

Gaz tedarikindeki sıkıntıların devam etmesi halinde Hindistan çelik sektörü şu sonuçlarla karşılaşabilir:

  • Küçük ve orta ölçekli üreticilerde ciddi üretim kesintileri
  • Çelik üretim maliyetlerinde artış
  • Yerel piyasada arzın daralması
  • Çelik fiyatlarında daha yüksek oynaklık

Küçük ve orta ölçekli üreticiler, üretimlerinde doğal gaza daha fazla bağımlı oldukları için bu tür enerji kesintilerinden, kömür bazlı yüksek fırın kullanan büyük entegre üreticilere kıyasla daha fazla etkileniyor.


