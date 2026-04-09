Fulun Iron and Steel modernize edilen yuvarlak kütük sürekli döküm hattını devreye aldı

Perşembe, 09 Nisan 2026 15:42:05 (GMT+3)   |   Şanghay

Shandong eyaletinde faaliyet gösteren Çinli çelik üreticisi Fulun Iron & Steel, 4 No’lu yuvarlak kütük sürekli döküm makinesinin modernizasyon projesi için devreye alma törenini gerçekleştirdi. Projenin ana yükleniciliğini China Metallurgical Jingcheng Engineering Technology Corporation üstlendi.

Fulun Iron & Steel bünyesindeki 4 No’lu sürekli döküm hattı, 310-600 mm ebatlarında üretim yapabilecek şekilde tasarlanmış yuvarlak blum döküm makinesi olarak öne çıkıyor. Söz konusu hat ile yıllık yaklaşık 900.000 mt kaliteli vasıflı çelik blum üretimi gerçekleştirilecek.


