Fortescue’nun net kârı ve satış geliri ilk yarıda düşüş kaydetti

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, 2024-25 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı bir önceki mali yılın ilk yarısına kıyasla %53 düşüşle 1,55 milyar $ seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %20 düşüşle 7,64 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Fortescue’nun AVFÖK’ü ise bir önceki mali yılın ilk yarısına kıyasla %38 düşerek 3,64 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde şirketin demir cevheri üretimi yıllık %13 artışla 119,1 milyon ıslak metrik ton (wmt) seviyesine yükselirken, demir cevheri sevkiyatı da yıllık %3 yükselişle 97,1 wmt seviyesinde yer aldı. Şirket, tarihindeki en yüksek ilk yarı sevkiyat rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Fortescue’nun 2024-25 mali yılına yönelik demir cevheri sevkiyat tahmini, Iron Bridge’den gelecek 5-9 milyon mt da dahil olmak üzere 190-200 milyon mt aralığında yer alıyor.