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Fortescue ikinci yarıda Belinga demir cevheri projesinde üretime başlamayı planlıyor

Perşembe, 09 Şubat 2023 13:54:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci Fortescue, Gabon’da yer alan Belinga demir cevheri projesi için yerel hükümetle anlaşma imzaladı. Üretici bu yılın ikinci yarısında madencilik faaliyetlerine başlamayı planlıyor.

Söz konusu proje kapsamında ilk etapta yıllık 2 milyon mt demir cevheri çıkarılması beklenirken, daha büyük ölçekli üretim imkanı da değerlendiriliyor.

Projenin ilk aşaması olan 2023-2024 mali yılında yaklaşık 200 milyon ABD doları değerinde sermaye yatırımı yapılacağı tahmin ediliyor. Geleneksel açık ocak yöntemiyle üretilecek cevher mevcut kara yolu ve demir yolu altyapısı aracılığıyla taşınacak ve Libreville yakınlarında yer alan Owendo limanından sevk edilecek.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Yatırım Üretim Fortescue 

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