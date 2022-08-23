Fortescue Future Industries Mısır’da yeşil hidrojen üretimini geliştirmek için anlaşma imzaladı

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group’un bağlı kuruluşu Fortescue Future Industries (FFI), Mısır Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel Otoritesi, Elektrik İletim Şirketi, Yatırım ve Kalkınma Fonu ile ülkede yeşil hidrojen üretimini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek için bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.
Anlaşma tarafların yenilenebilir enerji üretiminde lider olma ve ülkede yeşil hidrojen üretimine yönelik adımlar atma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.
Fortescue Future Industries çalışmaların sonucuna bağlı olarak Mısır’da büyük ölçekli yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek istiyor.