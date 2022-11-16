Fortescue Future Industries Mısır'da yeşil hidrojen üretimini geliştirmek için bir adım daha attı

Çarşamba, 16 Kasım 2022 12:16:18 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, bağlı kuruluşu Fortescue Future Industries (FFI) ile Mısır hükümetinin ülkede yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek için birlikte çalışmak üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Bu anlaşma FFI’ın Mısır Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel Otoritesi, Elektrik İletim Şirketi, Yatırım ve Kalkınma Fonu ile Ağustos ayında imzaladığı mutabakat anlaşmasının ardından yapıldı.

Bağlayıcı anlaşma şirkete Mısır’da yenilenebilir enerji kaynaklarını incelemek için arazi hakları sunuyor.

Değerlendirilen projeler, yılda 330 kilo ton yeşil hidrojen üretme potansiyeline sahip 7.600 MW’lık yenilenebilir enerji kapasitesini destekleyebilir.