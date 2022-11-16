Arçelik yeni beyaz eşya tesisiyle Mısır’daki faaliyetlerini artırmayı planlıyor

Çarşamba, 16 Kasım 2022 15:07:20 (GMT+3) | İstanbul

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir ile Arçelik’in CEO’su Hakan Bulgurlu arasında gerçekleşen toplantıda, Koç Holding’e bağlı beyaz eşya üreticisi Arçelik’in Mısır’daki faaliyetlerini artırma planları ele alındı.

Toplantı sırasında Samir, hükümetin yabancı şirketleri yeni yatırımlar yapmaya teşvik etmeye istekli olduğunu söyledi.

Taraflar, Arçelik’in Mısır’da 2023 yılının sonunda başlatacağı bir projeyi değerlendirdi. Buna göre Arçelik, toplam 100 milyon $ yatırımla yıllık 1,5 milyon beyaz eşya üretim kapasitesine sahip bir tesis kurmayı planlıyor. Projenin 2.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Arçelik’in hedefi Mısır pazarındaki varlığını artırmak ve ülkeyi, ürünlerini üretip dış pazarlara ihraç etmek için bir merkez haline getirmek.

Öte yandan, Koç Holding’e bağlı şirketlerin Mısır’da endüstriyel motorlar, elektrikli araç şarj cihazları, finans teknolojisi, turizm, sağlık, enerji ve otomotiv sektörü alanlarında yatırım yapmayı planladığı anlaşılıyor.