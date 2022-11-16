﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Arçelik yeni beyaz eşya tesisiyle Mısır’daki faaliyetlerini artırmayı planlıyor

Çarşamba, 16 Kasım 2022 15:07:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir ile Arçelik’in CEO’su Hakan Bulgurlu arasında gerçekleşen toplantıda, Koç Holding’e bağlı beyaz eşya üreticisi Arçelik’in Mısır’daki faaliyetlerini artırma planları ele alındı.

Toplantı sırasında Samir, hükümetin yabancı şirketleri yeni yatırımlar yapmaya teşvik etmeye istekli olduğunu söyledi.

Taraflar, Arçelik’in Mısır’da 2023 yılının sonunda başlatacağı bir projeyi değerlendirdi. Buna göre Arçelik, toplam 100 milyon $ yatırımla yıllık 1,5 milyon beyaz eşya üretim kapasitesine sahip bir tesis kurmayı planlıyor. Projenin 2.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Arçelik’in hedefi Mısır pazarındaki varlığını artırmak ve ülkeyi, ürünlerini üretip dış pazarlara ihraç etmek için bir merkez haline getirmek.

Öte yandan, Koç Holding’e bağlı şirketlerin Mısır’da endüstriyel motorlar, elektrikli araç şarj cihazları, finans teknolojisi, turizm, sağlık, enerji ve otomotiv sektörü alanlarında yatırım yapmayı planladığı anlaşılıyor.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Üretim Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

El Marakby Steel ilk elektrik ark ocağını 2013 sonunda devreye alacak

07 Şub | Çelik Haberler

EZZ Steel sünger demir modülleri ve ilave çelikhane için lisansını geri kazandı

19 Kas | Çelik Haberler

Mısırlı Elmarakby Steel çelik kütük üretimine başlayacak

19 Tem | Çelik Haberler

El Marakby Steel ilk elektrik ark ocağını 2013 sonunda devreye alacak

07 Şub | Çelik Haberler

EZZ Steel sünger demir modülleri ve ilave çelikhane için lisansını geri kazandı

19 Kas | Çelik Haberler

Mısırlı Elmarakby Steel çelik kütük üretimine başlayacak

19 Tem | Çelik Haberler