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Fitch Solutions 2023 yılına yönelik koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminini yükseltti

Çarşamba, 15 Şubat 2023 11:56:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions 2023 yılına ilişkin Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminini 300 ABD$/mt’dan 350 ABD$/mt’a yükselttiğini açıkladı.

Kuruluş Çin’in Avustralya çıkışlı kömür yasağını kaldırmasıyla koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının önümüzdeki aylarda yüksek seviyelerde seyretmesini bekliyor.

Öte yandan önümüzdeki yıllarda Avustralya koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının ülkenin başlıca ihracat pazarları olan Hindistan ve Japonya’dan gelen talebin azalması nedeniyle düşmesi bekleniyor. Fitch Solutions Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının 2024’te ortalama 300 ABD$/mt, 2025’te 280 ABD$/mt, 2026’da 260 ABD$/mt ve 2027’de 250 ABD$/mt seviyelerinde yer alacağını tahmin ediyor.

Kuruluş yeşil çelik üretimine geçişin koklaşabilir taş kömürüne yönelik talebi azaltarak fosil yakıtın uzun vadeli talebini ve fiyat görünümünü etkileyeceğini belirtti.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Görüş 

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