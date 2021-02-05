Fitch: Küresel çelik fiyatlarındaki artış kısa ömürlü olacak

Cuma, 05 Şubat 2021 12:34:37 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions, küresel çelik fiyatlarındaki son artışın kısa ömürlü olacağını ve çelik üretiminin yeniden başlamasıyla bu yılın ilk çeyreğinin sonuna doğru fiyatların düşmeye başlayacağını belirtti. Çelik tesisleri, Ekim ayından bu yana yaklaşık 30 milyon mt sıcak metal kapasitesiyle yeniden faaliyete geçmeye devam ediyor.

Pandemiden dolayı düşen talep nedeniyle, küresel çelik üretim kapasitesinin (Çin hariç) %30’u askıya alındı veya çelik tesislerindeki üretim önemli ölçüde azaldı. Ancak otomotiv üretimi ve beyaz eşya imalatındaki toparlanma beklenenden daha hızlı gerçekleşti. Çelik tesisleri, üretime artan talebi karşılayacak kadar hızlı dönemedi, Avrupa ile ABD’deki çelik değer zincirinde kaydedilen stok alımları ek talep yarattı. Sonuç olarak, çelik fiyatları 2020 yılının sonunda tüm bölgelerde yükseldi.

Çin’deki çelik fiyatları, ülkenin mevsimsel olarak talebin azaldığı, stok seviyelerinin arttığı ve marjların düştüğü 2020 yılının Aralık ayında zirveye ulaştı. Fitch, kapsamı daralan teşvik programları ve çelik ihracatındaki potansiyel düşüş nedeniyle 2021 yılında Çin’in çelik talebinin düşmesini bekliyor.

Fitch, “Çelik sektörü, virüsün yayılması, aşı uygulamalarının yavaş olması ve yeni karantinalar gibi salgına bağlı olanlar da dahil olmak üzere talebi, fiyatları ve marjları etkileyebilecek çeşitli risklere maruz kalmaya devam ediyor. Artan çelik talebi, otomotiv sektöründeki iyileşmeden kaynaklanıyor. Hükümetin teşvik programlarının azalması, karbon salımını azaltma politikaları ve ticaret anlaşmazlıkları gibi siyasi ve jeopolitik gelişmeler sektör üzerindeki baskıyı artırabilir,” dedi.