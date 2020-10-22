FIMI, eyalet dışına demir cevheri satışı için Karnataka yönetiminden destek istiyor

Perşembe, 22 Ekim 2020 16:37:31 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da yerli madencilerin temsilci kuruluşu Hindistan Mineral Endüstrileri Federasyonu’ndan (FIMI) bir yetkili 22 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, federasyonun Hindistan’ın güneyinde bulunan Karnataka eyalet yönetiminden bölgedeki madencilerin eyalet dışına demir cevheri satışı yapabilmesine izin verilmesi amacıyla Yüksek Mahkeme'ye verdiği dilekçeyi desteklemesini istediğini bildirdi.

Yetkili, Karnataka’daki madencilerin demir cevheri stokları sürekli olarak artış gösterirken, bölgedeki çelik üreticilerinin eyalet dışından hammadde tedarik ettiğini ve yerel madencilerin yalnızca bölgede bulunan çelik üreticilerine satış yapmak üzere açık artırma düzenlemek zorunda bırakıldığını belirtti.

Bu yılın Ocak ayında, Yüksek Mahkeme, madencilerin hükümet tarafından yürütülen açık artırmalar aracılığıyla yalnızca eyalette bulunan çelik üreticilerine satış yapabilmeleri koşuluyla Karnataka’daki maksimum demir cevheri üretim miktarını yıllık 30 milyon mt’dan 35 milyon mt’a çıkarmıştı.

Federasyon, Yüksek Mahkeme’ye söz konusu madencilerin ülke çapındaki tüm çelik üreticilerine demir cevheri satışı yapmasına ya da ihracat pazarlarına girmesine izin verilmesi amacıyla bir dilekçe verdi. Mahkeme, gerçekleşen ön duruşmalarda Karnataka yönetiminin konuyla ilgili görüşünü belirten yazılı bir ifade vermesine karar vermişti.

FIMI, ihracat-ithalat politikalarının federal hükümet tarafından yönetildiğini ve Karnataka yönetiminin farklı bir politika izleyen tek eyalet yönetimi olduğunu belirtti. Federasyon, “Çelik şirketleri eyalet dışından demir cevheri tedarik edebiliyorsa, neden Karnataka’da bulunan madenciler üretimlerini eyalet dışına satamıyor?” diye sordu.

Buna göre, Karnataka’daki çelik üreticilerinden gelen yıllık demir cevheri talebinin 33 milyon mt civarında olduğu tahmin edilirken, mevcut yıllık üretim miktarı ise yaklaşık 37 milyon mt ve bu durum yılda 4 milyon mt demir cevheri fazlası oluşmasına neden oluyor.

FIMI, bu şartlar altında, Karnataka yönetiminin Yüksek Mahkeme huzurunda federasyonun verdiği dilekçeyi desteklemesi gerektiğini belirtti.