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FICCI: Hindistan hükümetinin pik demir ihracatına getirdiği vergi yerel sektörü olumlu etkilemedi

Çarşamba, 26 Ekim 2022 12:03:16 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret ve Sanayi Odası (FICCI) tarafından yapılan açıklamada, hükümetin yakın zaman önce pik demir ihracatına getirdiği %15 oranındaki verginin yerel çelik sektörü üzerinde olumlu bir etki yaratmayacağı ve ihracat fırsatlarının değerlendirilememesi sebebiyle üreticileri olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Vergiye bağlı olarak ihracatın düşmesi sonucunda üreticilerin zayıf talep ve yüksek ihracat maliyetleri nedeniyle üretimlerini azaltmak zorunda kalacağı ifade edildi.

Mevcut mali yılda pik demir üretiminin 7 milyon mt üretim kapasitesine kıyasla 5,76 milyon mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. FICCI, yerel pik demir tüketiminin 2020-2021 mali yılında, 2016-2017 mali yılında kaydedilen 9,90 milyon mt’a kıyasla 4,94 milyon mt seviyesine gerilediğini söyledi.

Bununla birlikte FICCI, pik demir tüketiminde meydana gelen düşüşün geçtiğimiz yıl ithalat vergisi muafiyeti getirilen hurda kullanımına geçişten kaynaklandığını ve bu nedenle pik demir üreticilerinin kapasite kullanım oranlarını en düşük seviyede tutabilmek amacıyla dış piyasalara başabaş seviyesinden satış yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

FICCI ayrıca pek çok küçük ve orta ölçekli pik demir üreticisinin ihracat yapılamaması ve yerel talebin zayıf olması karşısında zararına satış yapmak zorunda bırakıldığını da sözlerine ekledi.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Kota ve Vergiler 

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