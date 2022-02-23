Ferriere Nord yeni kütük kaynak makinesini devreye aldı

Çarşamba, 23 Şubat 2022 15:26:24 (GMT+3) | Brescia

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli tarafından yapılan açıklamada, çelik üreticisi Ferriere Nord’un Danieli üretimi altıncı nesil kütük kaynak makinesi kullanan ilk şirket olduğu belirtildi.

Söz konusu makine bu yılın Ocak ayında Ferriere Nord’un Osoppo tesisinde yürütülen üç haftalık bakım çalışmaları esnasında devreye alındı.

Kütük kaynak makinesi performans kalitesini artıyor ve bakım kolaylığı sunuyor. Danieli yenilikçi tasarım sayesinde temizleme işlemlerinin yarı yarıya azaldığını ve Ferriere Nord’da olduğu gibi verimliliğin %5 arttığını ifade etti.

Makinede hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilen, bakım sürecini kolaylaştıran ve kaynak kelepçelerine bağlanabilen kartuş sistemi bulunuyor. Ayrıca yeni akım kontrol sistemi sayesinde kaynak işlemi hızlandırılabiliyor ve kaynak bağlantılarının homojenliği artırılabiliyor.

Kütük kaynak makineleri kütük uçlarını birleştirerek kesintisiz haddeleme yapılmasına olanak tanıyor.