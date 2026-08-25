 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ferriera...

Ferriera Valsider beklenmedik üretim arızasının ardından fors majör ilan etti

Salı, 25 Ağustos 2026 12:26:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere gçre Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest bünyesinde faaliyet gösteren İtalya merkezli çelik üreticisi Ferriera Valsider, Verona yakınlarındaki Vallese di Oppeano tesisinde üretimin tamamen durmasına yol açan beklenmedik bir arızanın ardından fors majör ilan etti. Teknik ekiplerin durumu değerlendirerek gerekli onarım programını hazırladığı belirtildi. Şirket şu aşamada faaliyetlerin yeniden başlamasına ilişkin güvenilir bir zaman aralığı veremiyor.

Üretim hatları tamamen durdu

Şirket, söz konusu olayı kontrolünün dışında gerçekleşen olağanüstü, ani ve öngörülemeyen bir arıza olarak nitelendirdi. Arıza, tesisteki üretim hatlarının derhal ve tamamen durmasına yol açarken, şirketin mevcut tedarik sözleşmelerini yerine getirme kabiliyetini de etkiledi.

Ferriera Valsider bunun ardından fors majör ilan ederek aksaklık süresince sözleşmeden doğan yükümlülüklerini askıya aldı. Şirket, fors majörün ne kadar süreceğinin şu anda belirlenemediğini ancak sürenin uzun olmasının beklendiğini belirtti.

Şirket, arızanın niteliği, etkilenen ekipman veya üretim hacimleri üzerindeki beklenen etkisine ilişkin bilgi paylaşmadı. Bir haberde üretimin durmasının haddehanedeki büyük çaplı bir olayla bağlantılı olabileceği belirtilirken, bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı.

Etiketler: İtalya Avrupa Birliği 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Federacciai ve 14 İtalyan çelik üreticisi eski Ilva'nın soğuk haddeleme ünitelerini mercek altına aldı

21 Ağu | Çelik Haberler

Avrupa uzun mamul piyasası zayıf talep ve Eylül'e ilişkin belirsizlik nedeniyle sessiz

31 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya hurda piyasası yaz ayları sebebiyle durgun seyrederken, fiyatlardaki düşüşün sona erdiği düşünülüyor

29 Tem | Hurda ve Hammadde

Flacks, eski Ilva planını yeni Taranto çelik projesiyle değiştirdi

28 Tem | Çelik Haberler

Avrupa uzun mamul piyasasına düşüş hâkim, İtalya'da fiyatlar yatay

23 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya hurda piyasasındaki düşüş yavaşlasa da talep zayıf seyrini sürdürüyor

23 Tem | Hurda ve Hammadde

Avrupa'da yeni araç kayıtları 2026'nın ilk yarısında %5,7 arttı

23 Tem | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Haziran ayında %6,1 arttı

20 Tem | Çelik Haberler

Tenaris karbonsuzlaşma hedeflerini desteklemek amacıyla İtalya’da iki güneş enerjisi projesini tamamladı

20 Tem | Çelik Haberler

AB’de yerel sıcak rulo sac talebi zayıf kalsa da fiyatlar yükseliyor, dördüncü çeyrek için ithal alımlar devam ediyor

17 Tem | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis