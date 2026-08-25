Ferriera Valsider beklenmedik üretim arızasının ardından fors majör ilan etti

Basında çıkan haberlere gçre Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest bünyesinde faaliyet gösteren İtalya merkezli çelik üreticisi Ferriera Valsider, Verona yakınlarındaki Vallese di Oppeano tesisinde üretimin tamamen durmasına yol açan beklenmedik bir arızanın ardından fors majör ilan etti. Teknik ekiplerin durumu değerlendirerek gerekli onarım programını hazırladığı belirtildi. Şirket şu aşamada faaliyetlerin yeniden başlamasına ilişkin güvenilir bir zaman aralığı veremiyor.

Üretim hatları tamamen durdu

Şirket, söz konusu olayı kontrolünün dışında gerçekleşen olağanüstü, ani ve öngörülemeyen bir arıza olarak nitelendirdi. Arıza, tesisteki üretim hatlarının derhal ve tamamen durmasına yol açarken, şirketin mevcut tedarik sözleşmelerini yerine getirme kabiliyetini de etkiledi.

Ferriera Valsider bunun ardından fors majör ilan ederek aksaklık süresince sözleşmeden doğan yükümlülüklerini askıya aldı. Şirket, fors majörün ne kadar süreceğinin şu anda belirlenemediğini ancak sürenin uzun olmasının beklendiğini belirtti.

Şirket, arızanın niteliği, etkilenen ekipman veya üretim hacimleri üzerindeki beklenen etkisine ilişkin bilgi paylaşmadı. Bir haberde üretimin durmasının haddehanedeki büyük çaplı bir olayla bağlantılı olabileceği belirtilirken, bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı.