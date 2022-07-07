Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi ikinci çeyrekte %28 düştü

Perşembe, 07 Temmuz 2022 11:42:45 (GMT+3) | İstanbul

Ana varlıkları Ukrayna’da bulunan İsviçre merkezli madenci Ferrexpo, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %22 ve yıllık %28 düşüşle 2,10 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin pelet üretimi Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından meydana gelen operasyonel ve lojistik sıkıntılar nedeniyle çeyreklik bazda %23 ve yıllık %27 düşerek 2,08 milyon mt oldu. Aynı çeyrekte, şirketin %65 tenörlü demir cevherinden pelet üretimi yıllık %28 ve birinci çeyreğe kıyasla %26 düşüşle 1,99 milyon mt oldu.

Öte yandan bu yılın birinci yarısında şirketin satışları, devam etmekte olan lojistik sıkıntılara bağlı olarak yıllık %21 düşüşle 4,4 milyon mt seviyesine geriledi. Şirket, komşu ülkeler üzerinden dış piyasalara ulaşmak için lojistik hizmet sağlayıcıları ile görüşmeleri sürdürüyor.

Ferrexpo CEO’su Jim North, Ukrayna’da faaliyetlerin sürdürüldüğünü ve faaliyetlerin çıkan risklere göre uyarlanmaya devam ettiğini ifade etti. North ayrıca faaliyetler önündeki en büyük engelin lojistik sıkıntılar olduğunu, deniz yolu üzerinden yapılan ihracatı artırma çalışmalarının hızlandırıldığını ve müşterilere ilk teslimatların yapıldığını da ekledi.