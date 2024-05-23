Ferrexpo: Elektrik ark ocaklarında DR kalite pelet kullanımı karbon salımını %37 azaltıyor

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Ukrayna’da demir cevheri varlıkları bulunan İsviçre merkezli madenci Ferrexpo, İngiltere merkezli çevre danışmanlık şirketi Ricardo Plc ile çelik üretiminde doğrudan indirgeme kalite (DR) pelet kullanımının avantajlarına yönelik gerçekleştirdiği yaşam döngüsü değerlendirmesinin sonuçlarını paylaştı. Böylelikle Ferrexpo, elektrik ark ocaklarında kendi üretimi olan yüksek kalite DR kalite pelet kullanımının çelik üreticilerinin karbon salımını yüksek fırınlara kıyasla %37 düşürmesine olanak tanıdığını belirledi.

Şirketin Pazarlama Departmanı Direktörü Yaroslavna Blonska, “Çalışmamız, elektrik ark ocağında Ferrexpo’nun DR kalite peletini kullanarak bir metrik ton kütük üretimi gerçekleştiren bir üreticinin, karbon salımını konvansiyonel yöntemlere kıyasla %37 azalttığını gösteriyor. Bu durum, Ferrexpo ile Ukrayna’nın yalnızca günümüzde değil, tam kapasiteyle faaliyet göstermeye başlayacağımız gelecekte de yeşil çeliğe geçişte öncü olacağını ortaya koyuyor,” açıklamasını yaptı.